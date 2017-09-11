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В Московской консерватории открывается фестиваль в честь 135-летия Игоря Стравинского

Москва
11 сентября, 3:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В каждом из концертов рядом с сочинениями Стравинского будет звучать музыка его современников разных стран и культур

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Большом зале Московской консерватории в понедельник открывается XIII Международный осенний хоровой фестиваль имени Бориса Тевлина. В этом году он проходит под девизом "В орбите Игоря Стравинского" и посвящен 135-летию со дня рождения выдающегося композитора, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной консерватории.

"Стравинский повлиял едва ли не на большую часть композиторов второй половины XX века", - сказал художественный руководитель фестиваля, профессор Александр Соловьев. Он считает, что эстетика возглавляемого им смотра близка кредо Стравинского - "быть вместе со временем".

В этом году весь мир отмечает 135-летие со дня рождения Стравинского, но для консерваторцев есть и еще одна знаковая дата: 55 лет назад, в сентябре 1962 года, Стравинский вернулся на родину отмечать свое 80-летие и дал концерты в Большом зале Московской консерватории, подчеркнул худрук фестиваля. Он проинформировал, что смотр продлится в течение четырех дней, и в каждом из концертов рядом с сочинениями Стравинского будет звучать музыка его современников разных стран и культур.

Уникальная программа

Соловьев рассказал, что программа первого концерта, который состоится 11 сентября, уникальна во многих смыслах. В ней приготовлено множество сюрпризов для слушателей, которых ждет знакомство с национальной хоровой культурой Тайваня, презентация редкозвучащих сочинений Игоря Стравинского "Антема" и Credo и мировая премьера мистического опуса "Слово-Verbum" для арфы, хора, органа и чтеца на текст Владимира Набокова.

В исполнении нового сочинения примет участие автор - известный российский арфист, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Большого театр Александр Болдачев, а также лауреаты Премии Москвы Евгения Кривицкая (орган) и Петр Татарицкий (чтец).

В свою очередь, Тайбэйский филармонический камерный хор представит произведения своего классика Нан-Чанг Чэна, а также выступит совместно с Камерным хором Московской консерватории под управлением художественного руководителя фестиваля, профессора Александра Соловьева. Гости из Тайваня споют и сочинения российских авторов: не раскрывая всех секретов, маэстро Соловьев обещает увлекательное путешествие с музыкой Рахманинова, Шнитке, Бодрова. Вместе со сводным российско-тайбэйским хором выступит солистка Московской филармонии, лауреат Премии президента РФ для молодых деятелей искусства Екатерина Мечетина.

Участниками второго дня фестиваля 16 сентября станут Ансамбль песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского творчества, Детского хора Санкт-Петербургского радио и телевидения, Камерного хора Музыкального училища имени Гнесиных и Оренбургского муниципального камерного хора. Третий фестивальный концерт 18 сентября также объединит несколько коллективов, в числе которых Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Завершится смотр 21 сентября выступлением Академического большого хора "Мастера хорового пения" и Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

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