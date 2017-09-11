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Такси попало в аварию в центре Москвы

Москва
11 сентября, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В результате ДТП ранены три человека

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Автомобиль такси столкнулся с легковушкой в центре Москвы, в результате аварии ранены три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы автомобиль такси столкнулся с легковым автомобилем "Toyota". В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Водители не скрывались с места происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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