Такси попало в аварию в центре Москвы

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Автомобиль такси столкнулся с легковушкой в центре Москвы, в результате аварии ранены три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы автомобиль такси столкнулся с легковым автомобилем "Toyota". В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Водители не скрывались с места происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.