В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли, попав под электричку на платформе Кратово в Московской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин - Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.