В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли, попав под электричку на платформе Кратово в Московской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин - Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.