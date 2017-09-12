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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

Москва
12 сентября, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли, попав под электричку на платформе Кратово в Московской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин - Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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