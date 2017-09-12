Полиция проводит проверку из-за попытки поджога здания Федерации еврейских общин в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту попытки поджога здания Федерации еврейских общин России в центре Москвы.

"Около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Образцова неизвестные бросили бутылку с неустановленной жидкостью в фасад здания, после чего произошло небольшое возгорание", - сообщили ТАСС в столичной полиции. В результате инцидента пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Здание не получило серьезных повреждений в результате попытки поджога, сообщила ТАСС пресс-секретарь Федерации Белла Гольдштейн.

"Инцидент случился ночью, утром заметили пятна от поджога, рядом была бутылка (предположительно, от зажигательной смеси - прим. ТАСС). Ущерб минимальный, пострадал только фасад, внутренние помещения не задеты, поэтому этот инцидент никак не повлияет на работу общины", - сказала она.

Гольдштейн отметила, что в ФЕОР не знают, кто мог совершить это правонарушение. "У нас нет подозрений насчет того, кто мог это сделать. Все, что сейчас обсуждают в СМИ - не более чем домыслы", - подчеркнула пресс-секретарь.