Памятники Чайковскому, Данте и Кутузову отремонтируют в Москве до конца 2018 года

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Памятники Петру Чайковскому, Данте Алигьери в столичном саду "Эрмитаж" и Михаилу Кутузову в районе Выхино - Жулебино очистят от загрязнений, отремонтируют и покроют защитными составами до конца 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
"Мы включили эти скульптуры в план ремонта произведений монументально-декоративного искусства на 2015 - 2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским - еще и времени, они потеряли свой изначальный лоск", - приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Отмечается, что ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса, который организует ГКУ "Мосреставрация".