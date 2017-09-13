Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятники Чайковскому, Данте и Кутузову отремонтируют в Москве до конца 2018 года

Москва
13 сентября, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса, который организует ГКУ "Мосреставрация"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Памятники Петру Чайковскому, Данте Алигьери в столичном саду "Эрмитаж" и Михаилу Кутузову в районе Выхино - Жулебино очистят от загрязнений, отремонтируют и покроют защитными составами до конца 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Мы включили эти скульптуры в план ремонта произведений монументально-декоративного искусства на 2015 - 2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским - еще и времени, они потеряли свой изначальный лоск", - приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отмечается, что ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса, который организует ГКУ "Мосреставрация".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама