Памятники Чайковскому, Данте и Кутузову отремонтируют в Москве до конца 2018 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Памятники Петру Чайковскому, Данте Алигьери в столичном саду "Эрмитаж" и Михаилу Кутузову в районе Выхино - Жулебино очистят от загрязнений, отремонтируют и покроют защитными составами до конца 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Мы включили эти скульптуры в план ремонта произведений монументально-декоративного искусства на 2015 - 2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским - еще и времени, они потеряли свой изначальный лоск", - приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отмечается, что ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса, который организует ГКУ "Мосреставрация".