Экспресс-поезда из из района Одинцово могут запустить в 2018 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы и ОАО "РЖД" планируют запустить экспресс-поезда из района Одинцово. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил заммэра российской столицы Максим Ликсутов.

"У нас большой план вместе с "Российскими железными дорогами" по новой инфраструктуре пригородного транспорта Одинцово - приезжали чтобы на Белорусский вокзал экспресс-поезда. Я надеюсь, что в следующем году этот проект будет уже запущен", - сообщил он.

Ликсутов также выразил надежду, что проблема с незаконченными строительными работами на Минском шоссе в районе Одинцово будет решена в скором времени. "Это не наша территория. Мы сейчас с коллегами из Минтранса в контакте. Надеюсь, что в ближайшее время мы постараемся этот вопрос как-то уладить", - сообщил он.