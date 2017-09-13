Ликсутов: личный автомобиль в Москве является худшей инвестицией

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичи пользуются личным транспортом лишь 7% личного времени. Такую статистику в эфире радиостанции "Говорит Москва" привел заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
"Мы делали такой большой анализ. Если вам принадлежит машина в постоянном режиме, как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Допустим, месяц. Остальное - 11 месяцев - машина у вас стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить", - сказал он.
При этом Ликсутов отметил, что московский парк аренды автомобилей - один из самых динамично развивающихся в мире. По его словам, операторы такси также увеличивают автопарк. "Число такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем около 10 тыс. новых автомобилей. Новая - это новая машина, которую человек купил или компания купила, это новый автомобиль, который с таксистом дополнительно выехал на дороги Москвы. Сейчас у нас, если [на] начало этого года в среднем в день на такси 600 [тыс.] поездок делалось, сейчас сентябрь месяц - это 715 тыс. поездок делается в день. Средний возраст такси в Москве 2,7 года - один из лучших показателей в мире", - отметил Ликсутов.