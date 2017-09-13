Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ликсутов: личный автомобиль в Москве является худшей инвестицией

Москва
13 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Заммэра отметил, что в столице делается в среднем 715 тыс. поездок на такси в день

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичи пользуются личным транспортом лишь 7% личного времени. Такую статистику в эфире радиостанции "Говорит Москва" привел заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы делали такой большой анализ. Если вам принадлежит машина в постоянном режиме, как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Допустим, месяц. Остальное - 11 месяцев - машина у вас стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить", - сказал он.

При этом Ликсутов отметил, что московский парк аренды автомобилей - один из самых динамично развивающихся в мире. По его словам, операторы такси также увеличивают автопарк. "Число такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем около 10 тыс. новых автомобилей. Новая - это новая машина, которую человек купил или компания купила, это новый автомобиль, который с таксистом дополнительно выехал на дороги Москвы. Сейчас у нас, если [на] начало этого года в среднем в день на такси 600 [тыс.] поездок делалось, сейчас сентябрь месяц - это 715 тыс. поездок делается в день. Средний возраст такси в Москве 2,7 года - один из лучших показателей в мире", - отметил Ликсутов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама