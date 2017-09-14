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Погода в Москве будет теплой, хотя и неустойчивой

Москва
14 сентября, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Теплая, но дождливая погода продержится в столице пять дней

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Характер погоды в Москве в ближайшие пять дней будут определять циклоны - будет тепло, но дождливо. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Из-за циклонов погода будет неустойчивой, но теплой. Несмотря на колебания температуры, ее средние значения будут более высокими, чем в среднем многолетнем значении, примерно на 4 градуса. При прохождении фронтальных разделов не обойдется без дождей", - отметил представитель метеослужбы.

Так, в пятницу, 15 сентября, через столичный регион будет проходить атмосферный фронт. В его зоне прогнозируются дожди небольшой и умеренной интенсивности. Погода будет ветреной, ночью порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, а днем 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 13-15 в Москве и 11-16 градусов по области, днем столбики термометра поднимутся до 20-22 и 18-23 градусов соответственно.

В ночь на субботу, 16 сентября, местами пройдет небольшой дождь, температура 10-12 - в Москве и 7-12 градусов - в Подмосковье. Днем будет сухо и 18-20 в столице, 15-20 градусов по области. В воскресенье, 17 сентября, наоборот, ночью будет сухо, а днем местами ожидаются небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до 8-10 в Москве и 5-10 градусов по области, днем снова поднимется до 18-20 и 15-20 градусов соответственно.

В понедельник, 18 сентября, временами будет идти дождь. Ночью прогнозируется 9-14, днем - 19-24 градуса. Во вторник, 19 сентября, местами будет отмечаться небольшой дождь. Ночные температуры опустятся до 7-12, а днем поднимутся до 15-20 градусов.

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