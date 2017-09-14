Осужденные в СИЗО "Медведь" Москвы впервые выполнили нормы ГТО

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве совместно с общественной организацией "Офицеры России" запустили пилотный проект по выполнению нормативов ГТО московскими осужденными. Более 100 осужденных в столичных следственных изоляторах приняли участие в спортивном мероприятии в СИЗО-4 "Медведь", передает корреспондент ТАСС.

Открывал мероприятие замначальника УФСИН по Москве Геннадий Нальгачев, который поздравил с началом первого в истории УФСИН по Москве эксперимента по сдаче спортивных нормативов в рамках Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". "Мероприятие необычно тем, что задействовано более 20% осужденных, которые находятся в отряде хозяйственного обслуживания, и тем, что они будут принимать участие не в одном виде спорта, в восьми", - сказал Нальгачёв.

На торжественном открытии мероприятия выступил спортсмен Федерации силового многоборья Москвы и показал осужденным элементы упражнений с гирями, а также как правильно делать рывок гири. Это один из нормативов, который в четверг сдавали московские осужденные.

Осужденные выполнили нормы ГТО по восьми видам спорта. Среди них рывок гири 16 кг, бег на короткую и длинную дистанции (60 метром и 1 км), отжимания, прыжки в длину. Соответственно, часть нормативов заключенные выполняли в спортивном зале и часть - на открытом воздухе. На протяжении всего мероприятия дежурил врач, следивший за состоянием участников.

По итогам сдачи все 103 осужденных получили сертификат участника проекта по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".