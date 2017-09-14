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Поезда на фиолетовой линии метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

Москва
14 сентября, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Сбой в движении поездов произошел по техническим причинам

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в четверг в своем аккаунте в Telegram.

"18:40. Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения по техническим причинам", - говорится в сообщении.

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