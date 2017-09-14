Поезда на фиолетовой линии метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом столичная подземка сообщает в четверг в своем аккаунте в Telegram.

"18:40. Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения по техническим причинам", - говорится в сообщении.