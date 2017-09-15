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В Москве появятся улицы в честь генералов Артемьева, Яковлева и разведчицы Воскресенской

Москва
15 сентября, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Названия улиц были одобрены на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Три новые улицы появтся на карте Москвы до конца года: имени генерала Артемьева и генерала Яковлева на северо-востоке и юго-востоке столицы, а также улица Зои Воскресенской. Названия улиц были одобрены на заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, сообщается в пятницу в материалах мэрии Москвы.

"На карте столицы до конца года появятся три новые улицы. Городские территории назовут в честь генерала армии Ивана Яковлева, генерала-полковника Павла Артемьева и советской разведчицы Зои Воскресенской, более известной как автор книг для детей", - говорится в документе.

Именем генерала Яковлева будет назван Проектируемый проезд № 109 в районе Лефортово, расположенный между улицами Авиамоторной и Прудом-Ключики. Проектируемый проезд № 227 в районе Северный, находящийся между Дмитровским и Новодачным шоссе, будет назван в честь генерала-полковника Павла Артемьева. Имя советской разведчицы и детской писательницы Зои Воскресенской получит Проектируемый проезд № 1285 в районе Беговой на севере Москвы.

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