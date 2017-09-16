На юго-западе Москвы неизвестный украл из банковской ячейки $300 тыс.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, укравшего $300 тыс. из депозитарной ячейки банка на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, заявление о краже поступило от неработающего 43-летнего мужчины.

"Неизвестный неустановленным способом похитил $300 тыс., принадлежащие заявителю, из депозитарной ячейки кредитно-финансовой организации по адресу: Ленинский проспект, дом 34", - сообщили в ГУ МВД.

По данным заявителя, кража могла произойти в период с 13:00 25 августа до 13:00 14 сентября. По факту кражи возбуждено уголовное дело.