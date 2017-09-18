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До 24 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
18 сентября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье в понедельник местами возможен дождь

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Теплая, но ветреная погода с небольшим дождем ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 19 до 24 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве будет от 12 до 14 градусов, по области - от 9 до 14 градусов.

Днем без осадков, в столице воздух прогреется до 16-18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

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