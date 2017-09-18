Москвичи стали в 5 раз чаще использовать приложение метро для пополнения "Тройки"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Число пополнений транспортной карты "Тройка с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" с марта текущего года увеличилось в пять раз - до 20 тыс. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Популярность приложения растет благодаря появлению новых услуг в сервисе. Так, в июне этого года у пассажиров появилась возможность пополнить карту "Тройка" полностью в режиме онлайн. Такая функция стала доступна для пользователей смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Владельцы гаджетов с операционной системой iOS в приложении "Метро Москвы" также могут пополнять "Тройку" с помощью платежной системы Apple Pay, но для активации оплаты карточку нужно приложить к желтому валидатору в вестибюле станции", - приводится в сообщении комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что после обновления приложения в сентябре пассажиры смогут записывать через него на "Тройку" все виды билетов - в том числе и на наземный городской транспорт.