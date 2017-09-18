Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на складах с химикатами на востоке Москвы потушен

Москва
18 сентября, 8:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

На месте тушения пожара работала передвижная лаборатория

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складах на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Площадь загорания составляет 500 кв. метров. В 7:52 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

На месте тушения пожара работала передвижная лаборатория. "На расстоянии 50 м с подветренной стороны от очага пожара превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено. До ближайших жилых домов расстояние составляет более 500 метров", - добавили в ГУ МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в складских помещениях по адресу: Амурская улица, дом 1, принадлежащие АО "Виктория". По данным источника, на складах хранились химикаты.

22 сентября прошлого года на складах на Амурской улице, также принадлежащих АО "Виктория", произошел крупнейший пожар, для его тушения понадобилось около 14 часов. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м, ему присваивалась четвертая категория сложности по пятибалльной шкале. В тушении было задействовано более 50 единиц техники и 250 сотрудников МЧС. В ходе ликвидации пожара погибли восемь пожарных, которые предотвратили взрывы газовых баллонов и утечку аммиака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
4
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
5
Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление
6
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
7
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама