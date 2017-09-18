Пожар на складах с химикатами на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складах на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Площадь загорания составляет 500 кв. метров. В 7:52 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

На месте тушения пожара работала передвижная лаборатория. "На расстоянии 50 м с подветренной стороны от очага пожара превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено. До ближайших жилых домов расстояние составляет более 500 метров", - добавили в ГУ МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в складских помещениях по адресу: Амурская улица, дом 1, принадлежащие АО "Виктория". По данным источника, на складах хранились химикаты.

22 сентября прошлого года на складах на Амурской улице, также принадлежащих АО "Виктория", произошел крупнейший пожар, для его тушения понадобилось около 14 часов. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м, ему присваивалась четвертая категория сложности по пятибалльной шкале. В тушении было задействовано более 50 единиц техники и 250 сотрудников МЧС. В ходе ликвидации пожара погибли восемь пожарных, которые предотвратили взрывы газовых баллонов и утечку аммиака.