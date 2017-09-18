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Более 10 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы по программе капремонта с 2015 года

Москва
18 сентября, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Новые лифты оборудованы световой индикацией местонахождения и направления движения, цифры на кнопках в кабинах и на этажах продублированы шрифтом Брайля

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. новых лифтов установили в жилых домах Москвы по программе капитального ремонта с 2015 года. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Мы устанавливаем в домах современные лифты, которые по комфорту и энергоэффективности в разы превосходят оборудование, которое было прежде. Лифты соответствуют современным стандартам безопасности. Их поставляют крупнейшие отечественные производители", - приводится на сайте мэрии комментарий первого замгендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Дмитрия Лифшица.

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Новые лифты оборудованы световой индикацией местонахождения и направления движения, цифры на кнопках в кабинах и на этажах продублированы шрифтом Брайля, а новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают плавность движения и экономят до 40% затрачиваемой ранее электроэнергии, говорится в сообщении. Обновляются не только сами кабины лифтов, но и системы управления и безопасности, силовое оборудование, лифтовая шахта и двери на этажах. Отмечается, что все оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".

Больше всего подъемников заменили на юге (1689) и западе (1558) столицы, работы по замене лифта в среднем занимают 45-70 дней. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2017 года в Москве не останется лифтов, отслуживших более 25 лет.

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