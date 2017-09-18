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Монорельс в Москве закроют на два часа 23 и 24 сентября из-за фестиваля "Круг света"

Москва
18 сентября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Во время проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других ветках также будут предусмотрены дополнительные составы

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская монорельсовая транспортная система изменит режим работы 23 и 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"В связи с проведением 23 и 24 сентября 2017 года Московского международного фестиваля света в районе Останкино для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18:00 до 20:00. Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что для проезда к месту проведения праздничных мероприятий москвичи и гости столицы смогут воспользоваться ближайшими станциями метро "ВДНХ" и "Фонвизинская", а также наземным городским транспортом.

Во время проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других ветках также будут предусмотрены дополнительные составы. Для обеспечения удобства и безопасности пассажиров на станциях метрополитена, приближенных к местам проведения фестиваля, будут дежурить дополнительные наряды сотрудников службы безопасности Московского метрополитена и работников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В этом году Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Его посвятят 50-летию Останкинской телебашни.

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