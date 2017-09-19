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Сухо, ветрено и до 16 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
19 сентября, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По данным синоптиков, в ночь со вторника на среду также обойдется без осадков

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в Московском регионе ветреную, прохладную погоду без дождя.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов", - рассказал представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с.

Предстоящей ночью, прогнозируют специалисты, вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер ожидается юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет сухо. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, в Подмосковье - до 14-19 градусов. Ветер не изменится: юго-западный, западный, 5-10 м/с.

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