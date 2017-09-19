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На юго-востоке Москвы неизвестные повредили банкомат и похитили деньги

Москва
19 сентября, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Сумма похищенных денежных средств не уточняется

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные на юго-востоке Москвы повредили банкомат и похитили из него деньги. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

"Около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства", - сказали в ведомстве, не уточнив сумму похищенного.

Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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