На юго-востоке Москвы неизвестные повредили банкомат и похитили деньги

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные на юго-востоке Москвы повредили банкомат и похитили из него деньги. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

"Около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства", - сказали в ведомстве, не уточнив сумму похищенного.

Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.