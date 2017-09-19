На юго-востоке Москвы неизвестные повредили банкомат и похитили деньги

Конфликт футболистов ПСЖ Кавани и Неймара мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардируСпорт 19 сентября, 9:14
В США открывается передвижная выставка по случаю юбилея высадки человека на ЛунеКосмос 19 сентября, 8:39
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия РоссииАрмия и ОПК 19 сентября, 8:30
Источник: обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался следователямПроисшествия 19 сентября, 8:15
Лавров 19 сентября на ГА ООН планирует встретиться с Тиллерсоном и ДжонсономПолитика 19 сентября, 8:15
СМИ: похороны Зураба Соткилавы пройдут в Тбилиси 23 сентябряКультура 19 сентября, 7:52
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборонуМеждународная панорама 19 сентября, 7:31
Политический лидер Мьянмы осудила нарушения прав человека в штате РакхайнМеждународная панорама 19 сентября, 7:24
Томский губернатор продлил полномочия сенатора Виктора Кресса еще на пять летСибирь 19 сентября, 6:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные на юго-востоке Москвы повредили банкомат и похитили из него деньги. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД РФ.
"Около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства", - сказали в ведомстве, не уточнив сумму похищенного.
Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.