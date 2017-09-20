Движение на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена входит в график после непродолжительного сбоя, произошедшего по техническим причинам в среду утром. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Telegram.

"Таганско-Краснопресненская линия. Движение вводится в график", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 07:55 интервалы движения поездов на этой линии были увеличены по техническим причинам.