Движение на фиолетовой ветке московского метро входит в график после сбоя

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена входит в график после непродолжительного сбоя, произошедшего по техническим причинам в среду утром. Об этом столичная подземка сообщает в своем аккаунте в Telegram.
"Таганско-Краснопресненская линия. Движение вводится в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 07:55 интервалы движения поездов на этой линии были увеличены по техническим причинам.