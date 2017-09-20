Два медика пострадали при столкновении скорой помощи с иномаркой на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель сокрой помощи и медработник пострадали при столкновении автомобиля реанимации и Mercedes на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"На пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель и медработник", - сказал собеседник агентства.
Движение по Севастопольскому проспекту ограничено по двум полосам на время оформления аварии.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.