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В Москве и Подмосковье ожидается до 18 градусов тепла и местами небольшой дождь

Москва
21 сентября, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Теплая, ветреная погода с небольшим дождем ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Под утро местами по области возможен туман. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В Москве температура воздуха составит 16-18 градусов, по области будет от 13 до 18 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В пятницу ночью столбики термометров в столице покажут 8-10 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов. Днем в Москве потеплеет до 16-18 градусов, по области - до 13-18 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Осадков не ожидается.

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