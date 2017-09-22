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Столичное УФСИН закупит новые модели матрасов для 10 тыс. арестантов

Москва
22 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Первые такие матрасы в количестве более 1200 штук вручили сегодня в женском СИЗО-6 в Печатниках

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) закупит новые модели матрасов для всех 10 тысяч арестантов СИЗО Москвы. Об этом сообщил начальник столичного УФСИН Сергей Мороз.

Жалобы на качество старых и зачастую изношенных ватных матрасов звучат последние годы почти во всех СИЗО. "Эти жалобы были постоянно, как минимум, оба срока, когда я была в ОНК, как и на неудобные постели", - сказала бывший член ОНК, ведущий специалист УФСИН по Москве Анна Каретникова. В этом году руководство УФСИН приняло кардинальное решение - заметить матрасы на более современные модели - из холлофайбера. Если обычный ватный матрас обходится в 670 рублей, то новая модель стоит 1300 рублей.

Первые такие матрасы вручили сегодня в женском СИЗО-6 в Печатниках. "Здесь содержатся 1212 человек, соответственно закупили более 1200 матрасов, - сообщил глава УФСИН журналистам. - На следующей неделе заменим матрасы в отделении СИЗО-5, где содержатся несовершеннолетние подростки (35 человек). И планируем до она года заменить их во всех СИЗО Москвы".

УФСИН планирует менять и кровати - они будут также двухярусные, но более удобных моделей. По словам Мороза, замена произойдет в рамках бюджета управления за счет перераспределения средств на закупку товаров, в которых возникает потребность для обеспечения СИЗО.

Кроме того, в камеры женщинам с детьми вместе с новыми матрасами доставили и партии детских памперсов, которые передали благотворители. 12 августа женщины пожаловались детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на то, что памперсы передают лишь раз в 2 недели, хотя есть благотворительные организации, готовые их поставлять. В СИЗО-6 находятся 15 младенцев в возрасте до 3 лет, четверо из них родились буквально за одну неделю. Принимая помощь от благотворителей, одна из женщин в камере призналась, что у нее 12 детей, трое их которых родились в разное время в СИЗО.

Мороз, отвечая на вопросы журналистов, сообщил также, что, принимая благотворительную помощь для заключенных, сотрудники УФСИН должны в первую очередь оценить ее качество и соответствие нормативам. "Но мы благодарны тем организациям, которые помогают мамам с детьми, пока они решают свои проблемы с законом. Но дети не должны страдать от этого", - уверен Мороз. Особо он отметил фонд "Протяни руку", который помог отстроить новую детскую площадку во дворе СИЗО.

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