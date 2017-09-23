Ежегодный фестиваль "Круг света" в седьмой раз пройдет в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль "Круг света" в седьмой раз открывается в столице. Зрители увидят светозвуковые постановки, мультимедийные лазерные шоу и фейерверки на улицах города, главной площадкой станет отмечающая полувековой юбилей Останкинская телебашня, сообщается на сайте столичной мэрии.

На открытии фестиваля, 23 сентября, Останкинская телебашня высотой 540 м поочередно "превратится" в Эйфелеву башню (300 м), небоскреб Бурдж-Халифа в Дубаи (828 м) и Эмпайр-стейт-билдинг Нью-Йорка (443 метра), а также в телебашни Торонто (553 м), Шанхая (486 м), Токио (332 м) и Сиднея (309 м).

"Высота видеопроекций достигнет 330 м, а изображение охватит практически весь диаметр Останкинской башни, поэтому обзор будет хорошим со всех сторон. Вечернее шоу продлится около 40 минут, причем жители некоторых районов столицы смогут увидеть его даже из своих окон", - приводятся на портале слова руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

На фасадах Большого и Малого театров с 23 по 27 сентября покажут световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах. Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы - Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова. Свои работы также представят финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга.

В "Царицыне" во все фестивальные дни можно будет увидеть шоу танцующих фонтанов. Водяные потоки подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуара Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.

В рамках фестиваля будут также работать две площадки под крышей - 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре состоится конкурс "Арт Вижн Виджеинг". Команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. В центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.

Об истории фестиваля

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ имени Ломоносова. Проекция площадью свыше 50 тыс. кв. метров вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая видеопроекция" (50458 кв. метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4,264 млн люменов).