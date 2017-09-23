Неизвестный обстрелял из пневматики пассажирский автобус в Москве

Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании UberОбщество 23 сентября, 11:46
Баскетболист "Нью-Йорка" Энтони согласен на переход в "Кливленд" или "Оклахому"Спорт 23 сентября, 11:35
Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезонеСпорт 23 сентября, 11:25
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"Происшествия 23 сентября, 11:18
Спортсмен из Воронежской области стал победителем Владивостокского марафонаСпорт 23 сентября, 11:17
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНРПроисшествия 23 сентября, 11:10
Президент "Барыса": клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛСпорт 23 сентября, 11:08
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 годаАрмия и ОПК 23 сентября, 11:08
МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда"Происшествия 23 сентября, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.
"В пятницу вечером неизвестный, по предварительным данным, выстрелил в пассажирский автобус на Краснодарской улице из пневматического оружия. В результате произошедшего нарушено остекление одного из окон автобуса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель и пассажиры не пострадали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт повреждения стекла автобуса. "Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.