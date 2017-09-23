Неизвестный обстрелял из пневматики пассажирский автобус в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

"В пятницу вечером неизвестный, по предварительным данным, выстрелил в пассажирский автобус на Краснодарской улице из пневматического оружия. В результате произошедшего нарушено остекление одного из окон автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и пассажиры не пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт повреждения стекла автобуса. "Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.