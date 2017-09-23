Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный обстрелял из пневматики пассажирский автобус в Москве

Москва
23 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

"В пятницу вечером неизвестный, по предварительным данным, выстрелил в пассажирский автобус на Краснодарской улице из пневматического оружия. В результате произошедшего нарушено остекление одного из окон автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и пассажиры не пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт повреждения стекла автобуса. "Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
2
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
3
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 года
4
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
5
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
6
Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой"
7
США определились со стратегией развития отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама