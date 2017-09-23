Первые заморозки зафиксированы в Московском регионе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первые слабые ночные заморозки отмечались в субботу в Московской области, а минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Как сообщили в столичном Метеобюро, метеостанция в поселке Черусти, который называют "полюсом холода" Подмосковья, зафиксировала минувшей ночью минус 0,6 градуса.

"В поселке Черусти подморозило до минус 0,6 градуса. При этом в Москве было до 3,7 градусов тепла. Эта ночь в столице стала самой холодной с начала осени", - отмечают синоптики.

В прошлом году первые заморозки в Подмосковье зафиксировали 12 сентября. Тогда в Черусти было также минус 0,6 градуса. В Москве в прошлом году первые заморозки отмечались 24 октября - минус 2,1 градуса.

По климату метеорологическая осень в Москве начинается в последней декаде августа, с 24 числа средняя суточная температура становится менее 15 градусов. А 31 августа - дата первого заморозка, который наблюдался в 1885 году и составил минус 1,2 градуса.

Следующее понижение температуры до заморозка (минус 1 градус) было 7 сентября 1900 года. Самый ранний заморозок в Москве за последние 20 лет наблюдался 23 сентября 2000 года, когда на станции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 1,8 градуса.

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная погода. По ночам температура может понижаться до 4-6 градусов, днем будет не выше 10-16 градусов, но солнечно.

Отопительный сезон в столице начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет плюс 8 градусов.