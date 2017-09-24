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Четыре человека пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на юго-западе Москвы

Москва
24 сентября, 10:24 дата обновления: 24 сентября, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения полицейской машины с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Утром в воскресенье на Нахимовском проспекте произошло столкновение двух автомобилей, в том числе служебного. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что точный адрес ДТП устанавливается.

По его словам, на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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