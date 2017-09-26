Солнечно и до 15 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Солнечная, сухая, но прохладная погода ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 13-15 градусов, по области - от 10 до 15 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 4-6 градусов, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Днем в среду - вновь без осадков с переменной облачностью. В Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - до 8-13 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.