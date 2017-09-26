Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве приезжий из Ульяновска выкрал из магазина 24 банки с икрой

Москва
26 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Заключенный под стражу злоумышленник успел сбыть продукцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 33-летнего приезжего из Ульяновска, подозреваемого в краже 24 банок икры из магазина в Перове, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

"В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратился сотрудник продуктового магазина, расположенного на Новогиреевской улице. Заявитель пояснил, что днем в магазине из холодильника пропали 24 банки с лососевой икрой", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские установили, что в помещение магазина зашел неизвестный, похитил банки с икрой и скрылся. "По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 33-летнего приезжего из Ульяновска. Похищенное не изъято, так как со слов злоумышленника, он успел его сбыть", - отметил сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил представитель столичного главка полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
12
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама