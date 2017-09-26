В Москве приезжий из Ульяновска выкрал из магазина 24 банки с икрой

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 33-летнего приезжего из Ульяновска, подозреваемого в краже 24 банок икры из магазина в Перове, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
"В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратился сотрудник продуктового магазина, расположенного на Новогиреевской улице. Заявитель пояснил, что днем в магазине из холодильника пропали 24 банки с лососевой икрой", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полицейские установили, что в помещение магазина зашел неизвестный, похитил банки с икрой и скрылся. "По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 33-летнего приезжего из Ульяновска. Похищенное не изъято, так как со слов злоумышленника, он успел его сбыть", - отметил сотрудник пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил представитель столичного главка полиции.