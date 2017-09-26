Власти Москвы присвоили статус промкомплекса еще шести столичным предприятиям

Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынкаЭкономика и бизнес 26 сентября, 14:13
Футболист "Спартака" Тигиев вернется после травмы в марте 2018 годаСпорт 26 сентября, 14:07
Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАННаука 26 сентября, 14:05
Комитет по этике РФС: поведение тренера "Арарата" Григоряна портит репутацию футболаСпорт 26 сентября, 14:02
ГТЛК ищет стратегического инвестора для угольного терминала "Лавна"Транспорт 26 сентября, 13:57
Экс-директор завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, пойдет под судПроисшествия 26 сентября, 13:54
Касаткина победила вторую "ракетку" мира Халеп на турнире WTA в КитаеСпорт 26 сентября, 13:50
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области ШанцеваПолитика 26 сентября, 13:44
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФЭкономика и бизнес 26 сентября, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московские власти присвоили статус промышленного комплекса еще шести предприятиям города. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума в городской мэрии.
Статус промышленного комплекса присвоили биофармацевтическому комплексу "Биннофарм", государственному машиностроительному конструкторскому бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова, а также предприятию по ремонту и производству электротехнических изделий для летательных аппаратов "Аэроэлектромаш" и организации, специализирующейся на выпуске картонной упаковки "ВГ Контурс".
Кроме того, статус промышленного комплекса получила компания по выпуску пластмассовых труб и железобетонных изделий "Связьстройдеталь" и НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.
Так, вместе с вышеуказанными предприятиями соответствующий статус есть у 30 московских компаний. Статус промышленного комплекса дает право на получение налоговых льгот и субсидий.