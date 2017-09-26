Власти Москвы присвоили статус промкомплекса еще шести столичным предприятиям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московские власти присвоили статус промышленного комплекса еще шести предприятиям города. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума в городской мэрии.

Статус промышленного комплекса присвоили биофармацевтическому комплексу "Биннофарм", государственному машиностроительному конструкторскому бюро "Вымпел" имени И. И. Торопова, а также предприятию по ремонту и производству электротехнических изделий для летательных аппаратов "Аэроэлектромаш" и организации, специализирующейся на выпуске картонной упаковки "ВГ Контурс".

Кроме того, статус промышленного комплекса получила компания по выпуску пластмассовых труб и железобетонных изделий "Связьстройдеталь" и НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.

Так, вместе с вышеуказанными предприятиями соответствующий статус есть у 30 московских компаний. Статус промышленного комплекса дает право на получение налоговых льгот и субсидий.