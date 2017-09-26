Более половины владельцев самостроев в Москве попросили помощи властей при сносе объектов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Собственники более половины московских самостроев, которые попали в пятую волну сноса незаконно построенных объектов, попросили окружные префектуры оказать содействие в демонтаже. Всего добровольно снести самострои согласились владельцы 63 объектов, что составляет 80% от общего количества вошедших в список сооружений, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве.

"19 объектов самостроя собственники готовы разобрать собственными силами, по 44 объектам владельцы выразили свое согласие на добровольный демонтаж при содействии префектур административных округов, что связано с отсутствием ресурсов и технической возможности демонтировать незаконный объект самостоятельно. Хозяева 63 объектов самостроя заявили о добровольном демонтаже объектов", - пояснила собеседница агентства.

Власти Москвы 22 августа 2017 года утвердили пятый перечень объектов самовольного строительства. В список подлежащих сносу строений включили 78 самостроев в разных районах города. Под снос пойдут объекты на Калужской площади, Новом Арбате, у станций метро "Выхино", "Волгоградский проспект", "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская" и "Кузьминки". Среди крупных объектов, включенных в список, - нежилое здание на Симферопольском бульваре, д. 11, а также ряд объектов на Рязанском проспекте.

Добровольцы, которые приняли решение демонтировать объекты своими силами, имеют право на получение компенсации в размере 55,5 тыс. рублей в расчете на каждый квадратный метр. Если же владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация составит 51 тыс. рублей на каждый квадратный метр. В том случае, если владелец сооружения не предпримет мер по демонтажу незаконного объекта, самострой снесут в административном порядке. К принудительному разбору конструкций власти приступят не ранее 23 октября.