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До 13 градусов тепла будет в столичном регионе в среду

Москва
27 сентября, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, но обойдется без осадков

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, но обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов, по области будет 8-13 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 3-8 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов. Ветер будет дуть северной четверти со скоростью 3-8 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Москве воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, по области будет до 7-12 градусов. Ветер ожидается северной четверти, до 3-8 м/с.

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