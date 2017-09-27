Двое неизвестных бросили бутылку с горючей смесью в памятник Буданову в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных кинули бутылку с воспламеняющейся жидкостью в мемориальный камень, установленный на месте гибели экс-полковника Юрия Буданова в московском районе Хамовники. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Утром в минувший вторник в полицию поступила информация о том, что возле дома 38 по Комсомольскому проспекту неизвестные бросили в памятник Буданову бутылку с горючей жидкостью", - сказал собеседник агентства.

Бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни, был осужден за убийство местной жительницы в 2000 году. Он убит летом 2011 года в Москве. В мае 2013 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных осудил за его убийство Юсупа Темерханова на 15 лет заключения.