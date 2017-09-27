В московском районе Бутово открыт мемориал памяти жертв репрессий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мемориал памяти жертв репрессий 30-х годов ХХ века открыт на полигоне "Бутово" на юге Москвы.

Монумент, названный "Сад памяти", выполнен в форме раскрытого расстрельного рва, спускаясь в который, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений. На плитах высечены имена 20 тыс. 762 человек, убитых и захороненных на этом месте. Мемориал сооружен на пожертвования частных лиц, которым митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил награды от РПЦ.

Архиерей освятил мемориал. "У нас есть дерзновение молиться о всех людях, которые пострадали, которые несправедливо, беззаконно, преступно лишились жизни. Созданный памятник, который мы будем сегодня освящать, я бы назвал аллеей скорби, аллеей молитвы и памяти", - сказал он перед началом богослужения.

Общественный деятель Наталья Солженицына, принявшая участие в церемонии открытия мемориала, призвала к единству страны, но не ценой забвения. "Сегодня наше общество расколото даже по отношению к таким диким бессудным казням, памятник [жертвам которых] которым мы сегодня открываем", - считает она. "Для нас, для нашей страны, особенно в сегодняшнее непростое время жизненно важно единение, и достичь его нельзя без примирения. А примирения невозможно достичь на основе забвения", - подчеркнула общественный деятель.

Солженицына убеждена в том, что сокрытие прошлого было бы ошибкой, и назвала создание мемориала "верным шагом на пути к тому, чтобы быть в ладу со своим будущим".

Ее мысль о необходимости единения страны и честных ответов на вопросы молодежи о трагических страницах истории продолжил сенатор Владимир Лукин. "Правильный, честный, мужественный ответ на эти вопросы - это и есть восстановление того единства, которое было расколото в страшные годы тоталитарного террора", - заявил политик. Он призвал собравшихся принять участие в открытии 30 октября монумента памяти жертв политических репрессий в центре Москвы, назвав предстоящее событие праздником восстановления справедливости.