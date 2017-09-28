Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура в Москве составит 10-12 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти 3-8 м/с.
Предстоящей ночью также без осадков. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.
Днем в пятницу местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 9-11 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.