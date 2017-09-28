Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили клад во время работ по благоустройству территории в центре Москвы. Об этом в четверг мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter.

"На Нижней Радищевской археологи нашли клад из 41 монеты первой половины XVII века", - уточнил столичный градоначальник.

Еще одна ценная находка во время работ по благоустройству. На Нижней Радищевской археологи нашли клад из 41 монеты первой половины XVII века pic.twitter.com/igRNuJmRFE — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 сентября 2017 г.

Находка была сделана во время работ по программе "Моя улица", сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Копейки из сплава серебра и меди времен правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова были найдены неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке.

В XX веке на этой улице уже вели строительные работы по прокладке коммуникаций. По предположению ученых, в ходе тех работ монеты не заметили, и они "переместились из культурного горизонта своего времени в более поздний, то есть очутились в траншее, которая была вырыта несколько десятков лет назад", - отметили в мэрии.

С одной стороны на монетах вычеканен всадник с копьем в руке, с другой - надпись "Царь и Великий князь всея Руси". Весит копейка 0,64 грамма, ее диаметр менее сантиметра.

С 2015 года в ходе работ по программе "Моя улица" археологи нашли в центре Москвы более 10 тыс. артефактов, которые можно увидеть в Музее Москвы.