Поезда на серой ветке московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на юге Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом в четверг сообщает столичный метрополитен в Twitter.

19:20 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке по техническим причинам", - говорится в сообщении.