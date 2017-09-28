Поезда на серой ветке московского метро следуют с увеличенными интервалами

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на юге Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом в четверг сообщает столичный метрополитен в Twitter.
19:20 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.
"Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке по техническим причинам", - говорится в сообщении.