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В Москве и области синоптики ожидают местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

Москва
29 сентября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

"В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов, в Подмосковье - от двух до семи градусов. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится. Будет облачно, местами с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 6-11 градусов. Ветер северной четверти, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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