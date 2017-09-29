Московский Кремль на зиму сократил время прохода туристов

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский Кремль переходит на "зимнее время" и на полчаса сокращает время прохода туристов.
"В связи с переходом на зимний туристический сезон с 1 октября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 10:00 до 17:00", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). Летом Кремль открывается для посетителей с 09:30 мск.
В ФСО также напомнили, что "по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений".
Однако летний сезон пока продолжается для Президентского полка ФСО, который каждую субботу в теплое время года проводит торжественную церемонию развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля. В Центре по связям с прессой и общественностью ТАСС сказали, что очередная церемония пройдет 30 сентября. С 15 апреля 2017 г. в Кремле проходит 13-й сезон традиционной церемонии. Посмотреть ее может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль, в стоимость которого включено и посещение музеев Московского Кремля.