В Москве и области ожидается местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Облачная, прохладная погода с небольшим дождем ожидается в субботу, в последний день сентября, в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер северный 5-10 м/с", - сказал представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в воскресенье обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 5-10 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.