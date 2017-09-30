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В Москве и области ожидается местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла

Москва
30 сентября, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Ветер северный 5-10 м/с, сообщили в Росгидромете

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Облачная, прохладная погода с небольшим дождем ожидается в субботу, в последний день сентября, в столичном регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер северный 5-10 м/с", - сказал представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в воскресенье обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 8-10, по области - до 5-10 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

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