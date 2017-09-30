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Собянин освободил от должности главу управы Гагаринского района

Москва
30 сентября, 11:46 UTC+3

Ольга Белягина занимала пост с декабря 2015 года

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Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, говорится в распоряжении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте Гагаринского района, Белягина занимала должность главы управы с декабря 2015 года.

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