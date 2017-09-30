МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, говорится в распоряжении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте Гагаринского района, Белягина занимала должность главы управы с декабря 2015 года.