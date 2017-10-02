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В Московском регионе будет без осадков и до 10 градусов тепла

Москва
2 октября, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ветер переменных направлений, скорость 2-7 м/с

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сухая и прохладная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура в Москве составит 6-8, по области - от 5 до 10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Во вторник характер погоды не изменится, ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 5-10 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью 3-8 метров в секунду.

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