В Московском регионе будет без осадков и до 10 градусов тепла

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сухая и прохладная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура в Москве составит 6-8, по области - от 5 до 10 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Во вторник характер погоды не изменится, ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области - до 5-10 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью 3-8 метров в секунду.