Отопление подано практически во все жилые дома и на социальные объекты Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики обеспечили подачу тепла практически во все жилые дома и на социальные объекты Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"По состоянию на 11:00 мск 2 октября теплом обеспечены 33 458 жилых зданий (98,98% от общего количества) и 8003 социальных объектов (99,61% от общего количества)", - уточнили в пресс-службе, добавив, что в соответствии с графиком в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем - в офисные здания и на промышленные предприятия.

"Согласно схеме теплоснабжения столицы, МОЭК обеспечивает доставку теплоносителя до границы здания, а внутридомовое распределение тепла является зоной ответственности собственников строений и управляющих компаний", - пояснили в пресс-службе.

К настоящему времени не подключено теплоснабжение в 343 жилых домах Москвы и 24 объектах социальной сферы. "В подавляющем большинстве случаев причиной является неготовность систем отопления здания к приему теплоносителя",- отметили в пресс-службе.

В частности, в 19 жилых домах в районе улиц Гончарова и Добролюбова отсутствует отопление по причине неготовности теплового пункта, который обслуживает управляющая компания "Имущественный комплекс". Также отсутствует отопление в школе № 830 на Большой набережной, 23 по причине повреждения внутренней системы отопления. По информации от собственников зданий и управляющих компаний, все необходимые работы будут завершены в ближайшее время.

Отопительный сезон в столице начался 28 сентября, по нормативам тепло должно прийти на все городские объекты в течение пяти суток.