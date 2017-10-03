На юго-западе Москвы продавец магазина во время конфликта обжег ребенка

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи проверят обстоятельства получения ребенком ожогов во время конфликта с продавцом магазина на юго-западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По предварительным данным, днем 1 октября трое несовершеннолетних вступили в словесную перепалку с продавцом уличной палатки, расположенной вблизи дома по улице Цурюпы. В ходе конфликта мужчина вылил стакан горячей воды на одного из подростков. Сразу после случившего 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщила она.
На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. "Для определения тяжести причиненного вреда здоровью малолетнего будет назначена судмедэкспертиза. В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех участников конфликта", - добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.