Первый в России музей фейерверков откроется в Ватутинках

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый в России музей фейерверков откроется на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в московских Ватутинках. Об этом во вторник сообщил начальник пресс- службы округа Игорь Мугинов.
"В собрании будущего музея боевой славы уже свыше 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиции производства салютов в России. Гости смогут побывать в роли замкового, открывающего затвор пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года с пробитым на фронтах Великой Отечественной войны щитовым прикрытием. Экскурсоводы расскажут о современных салютных установках с радиоэлектронным пуском на базе "Камазов", продемонстрируют боевые документы, карты, а также редкие фотографии и видеозаписи салюта в Москве", - рассказал Мугинов.
Главным экспонатом музея, по его словам, является коллекция фейерверочных изделий различных калибров и цветов, которые отличаются высотой пуска и диаметром раскрытия.
Музей откроется 21 октября в 50-ю годовщину формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа и станет первым подобным в России.