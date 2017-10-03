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Первый в России музей фейерверков откроется в Ватутинках

Москва
3 октября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Открытие музея 21 октября будет приурочено к 50-й годовщине формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый в России музей фейерверков откроется на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в московских Ватутинках. Об этом во вторник сообщил начальник пресс- службы округа Игорь Мугинов.

"В собрании будущего музея боевой славы уже свыше 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиции производства салютов в России. Гости смогут побывать в роли замкового, открывающего затвор пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года с пробитым на фронтах Великой Отечественной войны щитовым прикрытием. Экскурсоводы расскажут о современных салютных установках с радиоэлектронным пуском на базе "Камазов", продемонстрируют боевые документы, карты, а также редкие фотографии и видеозаписи салюта в Москве", - рассказал Мугинов.

Главным экспонатом музея, по его словам, является коллекция фейерверочных изделий различных калибров и цветов, которые отличаются высотой пуска и диаметром раскрытия.

Музей откроется 21 октября в 50-ю годовщину формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа и станет первым подобным в России.

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