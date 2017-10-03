Ролик в честь 60-летия запуска первого спутника Земли покажут на фасадах высоток в Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Праздничный видеоролик в честь юбилея запуска в космос первого искусственного спутника Земли запустят на фасадах домов-книжек № 11 и № 19 на Новом Арбате в Москве 4 октября. Об этом во вторник сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

"При демонстрации москвичам и гостям столицы праздничного ролика будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и порядка 60 тыс. светодиодов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ролик разработан департаментом ЖКХ Москвы совместно с госкорпорацией "Роскосмос". Содержание ролика не раскрывается.

4 октября 1957 года на космическую орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма летал 92 дня, совершив 1,44 тыс. оборотов вокруг планеты (около 60 млн километров).