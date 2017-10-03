Ролик в честь 60-летия запуска первого спутника Земли покажут на фасадах высоток в Москве

Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФЭкономика и бизнес 3 октября, 20:27
Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мираНаука 3 октября, 20:25
Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:19
В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"Северный Кавказ 3 октября, 20:15
Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:13
Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономикиВ стране 3 октября, 20:07
Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:07
Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджетПроисшествия 3 октября, 20:00
В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Праздничный видеоролик в честь юбилея запуска в космос первого искусственного спутника Земли запустят на фасадах домов-книжек № 11 и № 19 на Новом Арбате в Москве 4 октября. Об этом во вторник сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.
"При демонстрации москвичам и гостям столицы праздничного ролика будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и порядка 60 тыс. светодиодов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ролик разработан департаментом ЖКХ Москвы совместно с госкорпорацией "Роскосмос". Содержание ролика не раскрывается.
4 октября 1957 года на космическую орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма летал 92 дня, совершив 1,44 тыс. оборотов вокруг планеты (около 60 млн километров).