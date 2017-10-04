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В Москве с 1 ноября могут открыть катки с искусственным льдом

Москва
4 октября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отметил, что катки заработают, если позволит погода

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Катки с искусственным льдом заработают в Москве с 1 ноября, если позволит погода, сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Если погода не преподнесет нам сюрпризов, катки с искусственным льдом заработают 1 ноября", - сказал Бирюков.

Сейчас ведется подготовка всей необходимой инфраструктуры - освещения, пунктов проката, раздевалок, медпунктов, точек питания, туалетов, сообщил он.

"В составе индустрии зимнего отдыха в городе сегодня 191 каток с искусственным льдом и 1283 катка - с естественным", - добавил заммэра.

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