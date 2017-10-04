Собянин поручил организовать в Москве единый склад для хранения театрального реквизита

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры выделить столичным театрам единый склад для хранения реквизита, оборудования и костюмов. Об этом он в среду сообщил на встрече с художественными руководителями театров.

С просьбой о создании склада к градоначальнику обратился художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. "Мы тратим огромные деньги на аренду складов. Когда переезжаем на другой склад - это стихийное бедствие, это тонны декораций. Давайте сделаем общий склад для хранения реквизита и костюмов. Какой-то заброшенный, допустим, в Новой Москве", - сказал он.

Собянин эту идею поддержал и поручил руководителю департамента культуры Александру Кибовскому подыскать помещение для этих целей. "Александр Владимирович, посмотрите помещения, которые есть", - сказал градоначальник.