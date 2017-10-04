Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин поручил организовать в Москве единый склад для хранения театрального реквизита

Москва
4 октября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Мэр попросил главу департамента культуры Алексея Кибовского найти подходящее для этих целей помещение

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры выделить столичным театрам единый склад для хранения реквизита, оборудования и костюмов. Об этом он в среду сообщил на встрече с художественными руководителями театров.

С просьбой о создании склада к градоначальнику обратился художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. "Мы тратим огромные деньги на аренду складов. Когда переезжаем на другой склад - это стихийное бедствие, это тонны декораций. Давайте сделаем общий склад для хранения реквизита и костюмов. Какой-то заброшенный, допустим, в Новой Москве", - сказал он.

Собянин эту идею поддержал и поручил руководителю департамента культуры Александру Кибовскому подыскать помещение для этих целей. "Александр Владимирович, посмотрите помещения, которые есть", - сказал градоначальник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Кибовский, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
2
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
3
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
4
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
5
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
6
Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама