Неделя саудовской культуры в Москве вызывает положительный отклик у москвичей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мероприятия недели саудовской культуры, которая стартовала 2 октября на площадке Новый Манеж в Москве в преддверии начинающегося в среду государственного визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, вызывают положительный отклик у москвичей, сообщили ТАСС ее организаторы.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что события, которые проходят в рамках недели, вызвали положительный отклик у москвичей. Мы не ожидали такого трафика", - сказали в пресс-службе проекта.

Аромат амбры и песни под канун

Уже с порога посетители Нового Манежа могут почувствовать густой и пряный аромат восточного парфюма, шлейфом гуляющего из одного зала в другой. "Это традиционные мужские духи, которыми пользуются в Саудовской Аравии. В них добавляют амбру. Это вещество и придает парфюму такой специфический аромат", - рассказал ТАСС культуролог Аджахер Муса.

В одном из залов днем репетируют фольклорные коллективы. Артисты исполняют саудовские мелодии на традиционных музыкальных инструментах: кануне (щипковый струнный музыкальный инструмент в форме трапеции - прим. ТАСС), уде (струнный щипковый инструмент, предшественник лютни - прим. ТАСС) и дарбуке (старинный ударный инструмент, традиционно изготовляется из глины и козлиной кожи - прим. ТАСС). А вечером музыканты дают полноценные концерты.

Королевство на холсте

Главное событие недели - художественная выставка "Королевство - взгляд изнутри". В двух залах Нового Манежа, белые стены которых выстроены в форме лабиринта, представлены работы лучших художников Саудовской Аравии. Экспозиция состоит из картин и скульптур, а также фотографий и цифровых инсталляций. Также на выставке представлены предметы быта жителей Саудовской Аравии. В отдельном пространстве - парты школьников, на поверхности которых нарисованы причудливые фигурки и нацарапаны имена их хозяев, а также священные ковры для молитв.

"Осторожно. Не наступите, - предупреждает культуролог. - На этом коврике вырезаны позиции для ног, коленей, рук и головы во время суджуда (земные поклоны, совершаемые мусульманами во время намаза при чтении Корана - прим. ТАСС)", - объясняет культуролог Муса.

На стене - большая фотография современной Мекки, сделанная с высоты. "Скоро вокруг главного храма Кабы, являющегося центром паломничества, вырастут гостиницы, апартаменты. Такая застройка - необходимость. С каждым годом число паломников, идущих на хадж, увеличивается и достигает десятков миллионов", - говорит эксперт.

Работы на выставке удивляют разнообразием материалов. Раеда Ашур в своей мозаике использовала чистое золото. А Ахмед Ангави в работе "Простота во множественности" выполнил сложный геометрический узор из деревянных дощечек, снятых с городских окон. Когда-то они выполняли функцию решеток, защищающих женщин от посторонних взглядов прохожих под их окнами.

Длинные четки, свисающие прямо с потолка, тоже часть экспозиции. Вопреки первому впечатлению, на них написаны не 99 имен Аллаха, а имена женщин. "Традиционно в Саудовской Аравии считалось позором произносить имя своей матери, жены или сестры на людях. В 2015 году одна женщина решила положить этому конец. Эти четки - символ эмансипации женщин в Саудовской Аравии", - объяснил культуролог.

Виртуальный тур по Саудовской Аравии

Выставка "Королевство - взгляд изнутри" дает посетителям шанс увидеть Саудовскую Аравию своими глазами благодаря технологиям виртуальной реальности. В состав экспозиции включен виртуальный тур, с помощью которого зрители смогут посетить известные места королевства, увидеть скульптуры и арт-инсталляции, посетить древнейшие кварталы традиционных культурных центров региона.

Саудовская драма

6 и 7 октября в рамках недели культуры королевства в Москве пройдут вечерние показы саудовских фильмов. Их посещение бесплатно при условии онлайн-регистрации на официальном сайте мероприятия.

"За последние десять лет саудовский кинематограф выпустил более 500 фильмов, отражающих национальную культуру. Кино Саудовской Аравии занимает важное место на фестивалях в Европе", - говорят организаторы.

Зрителям в России покажут три картины саудовских режиссеров. "Добродетель быть никем" (режиссер Бадр аль- Хамуд) - фильм о прохожем, которого подбирает попутная машина, и он начинает разговор с водителем. Картина "Вылет" ( режиссер Абдул Азиз аль-Шалахи) рассказывает историю отчаявшегося человека, спланировавшего свою последнюю поездку ,из которой он не хотел возвращаться. Однако случайная встреча поменяла его планы. Российский зритель сможет также оценить фильм "Жалоба" ( режиссер Хана аль-Омер). Картина о медсестре, которая подает жалобу на своего коллегу в больнице.

Все мероприятия, которые проходят в рамках недели культуры Саудовской Аравии в России, бесплатны и продлятся до 8 октября в Новом Манеже.