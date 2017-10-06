Три аптеки "заминировали" в Москве

Владимиру Путину исполняется 65 летПолитика 7 октября, 0:15
Сборная России по футболу сыграет с командой Южной Кореи в контрольном матчеСпорт 7 октября, 0:06
Сборная Украины победила команду Косова, сохранив шансы на выход в финальный раунд ЧМ-2018Спорт 6 октября, 23:41
Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018Спорт 6 октября, 23:37
Денисов: минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метроСпорт 6 октября, 23:24
Госдепартамент одобрил продажу систем ПРО Саудовской Аравии на $15 млрдМеждународная панорама 6 октября, 22:44
Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцамиСпорт 6 октября, 22:15
Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 годСпорт 6 октября, 22:04
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серииСпорт 6 октября, 22:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет три аптеки в западной части Москвы после сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кинологи проверяют две аптеки по адресам: улица Скульптора Мухиной, 6 и Кантемировская улица, 12", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, поступило сообщение об угрозе взрыва на северо-западе столицы по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, 26/21с1.
В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России за все время с 11 сентября. Она началась с 09:52 мск, в правоохранительные органы поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва, были эвакуированы более 100 тыс. человек. Среди "заминированных" объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов - Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, четыре гостиницы, более 20 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы. Кроме того, были эвакуированы колледж Олимпийского резерва, Ледовый дворец "Крылатское", спорткомплекс "Олимпийский" и спорткомплекс "Лужники".