Три аптеки "заминировали" в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет три аптеки в западной части Москвы после сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверяют две аптеки по адресам: улица Скульптора Мухиной, 6 и Кантемировская улица, 12", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, поступило сообщение об угрозе взрыва на северо-западе столицы по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, 26/21с1.

В пятницу атака телефонных террористов в Москве стала самой массовой в России за все время с 11 сентября. Она началась с 09:52 мск, в правоохранительные органы поступило более 150 сообщений об угрозах взрыва, были эвакуированы более 100 тыс. человек. Среди "заминированных" объектов были все четыре аэропорта Московского авиаузла, пять вокзалов - Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский, четыре гостиницы, более 20 торговых центров, более 20 школ, а также детские сады и районные управы. Кроме того, были эвакуированы колледж Олимпийского резерва, Ледовый дворец "Крылатское", спорткомплекс "Олимпийский" и спорткомплекс "Лужники".